Jose Mavungo - Confiance

Jose et Christie sont actuellement pasteurs de l’Église CDA - Centre d’Adoration, située à Orléans, en France. En plus de leur engagement pastoral, ils sont également chantres, auteurs et compositeurs de plusieurs cantiques de louange. Leur travail musical, marqué par une carrière solo depuis 2016, a été bien accueilli par la communauté chrétienne.





Carrière Musicale

En 2016, Jose et Christie Mavungo décident de se lancer dans une carrière solo, mettant en lumière leur talent musical et leur dévouement à la louange. En 2022, ils sortent leur premier single intitulé "Ta Présence", une chanson qui reflète leur passion pour l’adoration et la prière. Le 20 août 2023, ils sortent leur Maxi Single "L'expression du cœur", disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, qui continue de toucher les cœurs par ses paroles inspirantes et ses mélodies émouvantes.





