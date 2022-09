“Bilan néant”, “Voyages multiples” : Abdou Karim Fofana épingle l’inaction de Barth’

Le Ministre auprès du Président de la République en charge du suivi du PSE était, ce jeudi 1er septembre, l’invité de Ndékili, la matinale de la radio Sud FM.





Abordant la gestion des collectivités territoriales dirigées par l’opposition, notamment en ce qui concerne les inondations, Abdou Karim Fofana a pointé du doigt l’inaction du maire de Dakar, Barthélemy Dias.









« Barthélemy Dias, a-t-il fait remarquer, est élu maire de Dakar depuis janvier. Aujourd’hui, on est le 1er septembre, ça fait donc sept mois. Qu’a-t-il fait depuis si ce n’est de la politique politicienne ou voyager ? Qu’il travaille. Quand on a les responsabilités et les moyens dont il dispose, on doit travailler. Nous dakarois, on voit l’action du président de la République dans la capitale avec le BRT, les aménagements sur la corniche etc. Sur les inondations, on a vu des ministres comme Antoine Diome ou Serigne Mbaye Thiam être sur le terrain pendant que Barthelémy Dias met en scène des dons ou se limite à poser ses affiches partout (…) Il ne viendra jamais débattre de tout cela ».