LE LIVRET CITOYEN « JUBAL » : UN PROJET RÉVOLUTIONNAIRE QUI PERMET AUX CITOYENS DE GAGNER DE L’ARGENT À TRAVERS DES ACTIONS CITOYENNES

Au Sénégal, l'heure est à l'innovation sociale avec ce projet du "Livret Citoyen Jubal", une initiative pionnière qui réinvente l'engagement civique en intégrant des récompenses tangibles. Cette proposition de projet, conçu par Djibril Gueye, président du mouvement "Sénégal Dignité pour Tous" et membre de la coalition Diomaye vise à reconnaître et valoriser chaque contribution individuelle et collective en transformant les actes de civisme en points récompensés. Ces points peuvent ensuite être échangés contre des services, des réductions, ou même des gains monétaires, soutenant ainsi l'économie locale.









UN LIVRET CITOYEN MULTIFACETTE





Le Livret Citoyen repose sur un système performant et intelligeant qui permet aux citoyens de cumuler des points pour une variété d'actions bénéfiques, incluant des dons de sang, le nettoyage des marchés (set setal), l'amélioration du cadre de vie dans les quartiers, le soutien scolaire dans les milieux défavorisés, ou encore la participation active à la lutte contre les inondations, des travaux publics, et des initiatives de sensibilisations et environnementales telles que le reboisement. L'application mobile du Livret Citoyen utilise des technologies de géolocalisation avec la carte du Sénégal intégrant toutes les localités . Les utilisateurs peuvent visualiser les activités disponibles autour de leur position, avec des options pour filtrer les actions par type, distance, et nombre de points offerts.





DES RECOMPENSES PRATIQUES ET INCITATIVES





« Jubal », le nom du Livret Citoyen, offre un soutien financier direct : les points peuvent être utilisés pour accéder à des services essentiels tels que le transport gratuit avec Sénégal Dem Dik, BRT, Air Sénégal, les repas dans les cantines universitaires, ou des réductions sur les frais d'inscription dans les établissements d'enseignement, dans les supermarchés, hôpitaux, pharmacies partenaires, ou échangés en argent selon le type d’action. « Jubal » lutte contre le manque de sang : chaque don de sang génère des points supplémentaires, incitant ainsi à une participation accrue à cette cause vitale. Il promeut également le consommer local : les citoyens qui privilégient les achats locaux, notamment dans les marchés artisanaux ou auprès des collectifs de femmes en milieu rural et urbain, sont récompensés, stimulant ainsi l'économie locale et valorisant les produits sénégalais. Les partenariats établis avec les commerces locaux et les fournisseurs de services publics permettent aux détenteurs du Livret de bénéficier directement de leurs points en réduisant les coûts des nécessités quotidiennes (denrées alimentaires), y compris les factures d'électricité et d'eau. Ces réductions offrent une aide tangible aux familles, réduisant la pression économique et favorisant l'utilisation rationnelle des ressources.





IMPACT SOCIETAL ET ÉCONOMIQUE PROFOND





Ce Livret Citoyen ne se limite pas à un programme de récompenses ; il représente une stratégie économique et sociale holistique : Stimulation de l'Emploi : Les initiatives de nettoyage, les travaux publics, ou le mentorat par des retraités génèrent des opportunités d'emploi temporaires, tout en contribuant à l'éducation et à l'engagement communautaire. Renforcement de la Cohésion Sociale : En travaillant ensemble pour des causes communes, les citoyens renforcent les liens communautaires et nationaux.





AVANTAGES POUR LES ENTREPRISES PARTENAIRES





Les entreprises partenaires bénéficient de réductions fiscales et autres soutiens de l’État.





BENEFICES ÉCONOMIQUES POUR L'ÉTAT





« Jubal » n'est pas seulement un outil de promotion de l'engagement civique parmi les citoyens, il représente également une stratégie économique avantageuse pour l'État. Par le biais de ce programme, l'État peut réaliser d'importantes économies et générer des revenus de plusieurs manières : Amélioration de la Santé Publique : Le Livret Citoyen encourage les dons de sang, contribuant ainsi à une meilleure disponibilité des réserves de sang, ce qui est crucial pour les urgences médicales et les opérations chirurgicales. Cela peut réduire les coûts de santé en diminuant la nécessité d'achats urgents de sang à des coûts élevés et en améliorant les résultats de santé, réduisant ainsi les dépenses à long terme en soins de santé.









Stimulation de l'Économie Locale





En récompensant les achats locaux, le Livret Citoyen stimule les économies communautaires et réduit les fuites de capitaux. Les citoyens qui dépensent leurs points dans les entreprises locales aident à maintenir l'argent dans l'économie locale, ce qui peut augmenter les recettes fiscales de l'État à partir des taxes sur les ventes et les revenus des entreprises. Génération de Revenus : Enfin, l'État peut tirer des revenus de partenariats avec des entreprises privées qui souhaitent s'associer au programme Jubal pour des avantages fiscaux ou pour améliorer leur image de marque. Les contributions de ces entreprises, que ce soit sous forme de sponsorisations ou de services, peuvent offrir une nouvelle source de revenus pour l'État.





AUTRES FONCTIONNALITES INTEGREES DU LIVRET CITOYEN "JUBAL"





Acces Direct Aux Services Publics : Le Livret permet aux utilisateurs de se connecter directement à des plateformes en ligne pour des services tels que l'enregistrement civil, les demandes de documents officiels et l'accès aux services sociaux. Cette intégration facilite les démarches administratives et réduit les files d'attente et les délais. Informations Utiles : Le Livret contient des sections dédiées à la diffusion d'informations cruciales sur les droits civiques, les obligations légales, les alertes de santé publique, et les initiatives de développement communautaire. Ces informations sont régulièrement mises à jour pour tenir les citoyens informés des dernières nouvelles et politiques publiques.





UN APPEL A L'ENGAGEMENT ACTIF





Le Livret Citoyen nous invite tous à prendre part activement à la transformation de notre société. Ce programme aspire non seulement à reconnaître les efforts civiques, mais aussi à les récompenser de manière significative, encourageant ainsi chaque Sénégalais à contribuer à la prospérité nationale. Rejoignez ce mouvement pour un Sénégal où chaque geste de solidarité est non seulement reconnu mais également valorisé, propulsant notre pays vers un avenir où l'engagement civique est la norme et non l'exception. En tant qu’expert en Digital et Multimédia, et président du mouvement "Sénégal Dignité pour Tous", j'ai parcouru le Sénégal, tant urbain que rural, avec l'objectif de promouvoir une société où la dignité est une réalité pour tous. C'est dans cette perspective que j'ai conçu le projet du Livret Citoyen « Jubal », une proposition concrète destinée à renforcer et à enrichir la vision de notre cher Président, Bassirou Diomaye Faye, et de son Premier Ministre, Ousmane Sonko. Nous avons l'opportunité unique de collaborer pour l'émergence d'un Sénégal souverain, propulsé par une croissance endogène juste et équitable, guidée par des valeurs de patriotisme, d'éthique et de fraternité. Je lance un appel vibrant au Président, aux autorités, et à toutes les parties prenantes pour qu'ensemble, nous puissions matérialiser ce projet transformateur. Ensemble, faisons du Livret Citoyen « Jubal » un pilier du développement national et un exemple de citoyenneté active.