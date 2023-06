Le pays sous haute tension : Des Sénégalais libèrent la parole

« L’heure est grave ! ». C’est à l’unanimité l’appréciation des sénégalais rencontrés par Seneweb et qui se sont prononcés sur la situation tendue du pays.





Après plus de 48h de heurts, d’exactions et d’émeutes, les activités reprennent timidement à Dakar.





À l'autopont de Yoff, les traces des manifestations sont toujours visibles mais pour ces familles confinées pendant deux jours, il urge de profiter du calme pour mieux respirer, dans l’espace public de la zone. Dans le décor, la forte présence des forces de défense et de sécurité atteste la situation particulière que vit le pays.











Au rond-point liberté 6, théâtre de scènes de guérilla, du 1er et 2 juin, les commerçants regagnent leurs places, dans un atmosphère lugubre. Ces hommes et femmes regrettent « le nouveau visage du Sénégal, dessiné par les hommes politiques ».







Si certains collent l’origine de ces tensions au gouvernement sénégalais et interpellent le Chef de l’Etat, d’autres trouvent exagérée cette façon de manifester des jeunes et regrettent la mort des 15 personnes en seulement 72h de manifestations. Pour un autre segment de la population, c’est l’indépendance de la justice sénégalaise qui est mise en cause.