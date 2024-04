Métiers du bâtiment et des travaux publics : La Fondation Sonatel a supporté la formation de 324 étudiants

La Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) se traduit en actes concrets au sein du Groupe Sonatel. Celui-ci à travers sa Fondation a financé la formation de 300 étudiants aux métiers de bâtiment et des Travaux publics.









Cette initiative entreprise par le Groupe Sonatel en partenariat avec le Centre Sectoriel de Formation Professionnelle aux métiers du BTP (CSFP-BTP) vise à renforcer les capacités des jeunes et à faciliter leur employabilité.





Formées sur 11 modules, ces 324 bénéficiaires ont reçu leurs arrestations le mercredi 24 avril 2024 à Diamniadio sous la présence de Mme Coura Sow, administratrice de la Fondation Sonatel. L’administratrice est revenue sur l’importance de cette journée qui marque ainsi l'entrée de ces nouveaux diplômés dans le secteur de l’emploi.





« C'est une journée de célébration de tous ces bénéficiaires de cette formation aux métiers du bâtiment et des travaux publics appuyée par la Fondation Sonatel. Nous avons pris en charge les frais de scolarité, la restauration et le transport. Et nous sommes heureux d’avoir contribué à avoir des ouvriers qualifiés qui participeront à leur tour au développement économique du Sénégal », s'enthousiasme-t-elle.