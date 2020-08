Mort de George Floyd : les images, accablantes, des caméras des policiers dévoilées

Même s'il était en larmes et terrorisé par son arrestation qui a entraîné sa mort, George Floyd voulait bien collaborer selon de nouvelles vidéos, exclusives, dévoilées lundi 3 août par le quotidien britannique Daily Mail. Les images proviennent des caméras corporelles des policiers Thomas Lane et Alex Kueng, premiers à être arrivés sur les lieux de la tragédie, le 25 mai, à Minneapolis, avant donc Derek Chauvin et Tou Thao.





De l'arrestation jusqu'à sa mort





Elles montrent tout le déroulement de l’opération, depuis l’arrestation de George Floyd jusqu’à sa mort : l'agent Derek Chauvin a maintenu son genou sur le cou du père de famille de 46 ans pendant 8 minutes et 46 secondes, un geste qui a mené au décès de George Floyd.

Rappelons qu'une première vidéo montrant les quatre policiers retenant George Floyd, surnommé "le doux géant", avait enflammé les réseaux sociaux en mai. De nombreuses manifestations et émeutes ont éclaté dans les semaines suivantes aux Etats-Unis et même partout dans le monde. Derek Chauvin a été accusé de meurtre et les quatre policiers ont été renvoyés.