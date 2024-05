Moustapha Diakhaté : « L’Apr doit exclure Macky Sall pour déloyauté »

C’est un Moustapha Diakhaté noir de colère qui s’est présenté à l’émission Ultimatum sur Seneweb Tv, hier mercredi 22 mai 2024. Le membre-fondateur exclus des rangs de l’Apr, en 2020, pour avoir mis sur pied le courant de pensée mort-né ‘’Mankoo Taxawu Sunu Apr’’, ne pardonne pas à Macky Sall tous les actes qu’il a posé et qui ont concouru à la débâcle de la mouvance BBY.











« La candidature de Amadou Ba a été torpillée par Macky Sall. Je crois très honnêtement que Macky Sall a été déloyal envers l’Apr et Benno Bokk Yakaar (BBY) qui lui avait donné carte blanche pour qu’il choisisse un candidat. Lorsqu’il a voulu changer de candidat, la logique voudrait qu’il passe par le même circuit en consultant la base. C’est un acte de déloyauté », fulmine-t-il.