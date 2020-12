Premier cas Ebola en 2014 : Les révélations de Macky Sall

Procédant à l’inauguration du nouveau Service des maladies infectieuses et tropicales (Smit) de Fann, ce mardi, le président Macky Sall est revenu sur le seul et unique cas Ebola en 2014. Il s’agissait d’un ressortissant Guinéen (Conakry fortement touché par l’épidémie) entré en territoire sénégalais et avait créé la panique à l’époque. Les autorités avaient fermé les frontières avec la Guinée pour circonscrire l’épidémie qui se signalait. Ce qui avait porté un coup aux relations diplomatiques entre les deux pays.Ce matin, le président de la République a fait de graves révélations sur les propositions que lui avaient faites ses collaborateurs.