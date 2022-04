Safesenegal.sn : Une nouvelle plateforme destinée aux acteurs du secteur touristique

Dans un monde en perpétuel évolution, le repositionnement est une tâche quotidienne sans fin. Une condition qui s’applique à tous les domaines dont celui du tourisme qui est, à l’instar des autres secteurs d’activités, en mode reprise après la période éprouvante causée par le Covid 19. Dans cette quête, l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT) a décidé d’en être la boussole.









Pour ce faire, elle a lancé, ce vendredi 29 avril, la plateforme e-learning « safesenegal.sn », un portail destiné à tous les professionnels exerçant dans le tourisme. Hôtellerie, restauration, agence de voyage, artisanat, tout le monde y trouve son compte. L’outil propose 9 programmes de formations transversales et spécifiques (notamment pour l’artisanat et les agences de voyage) aussi bien dans la prise en charge des clients, le respect des protocoles sanitaires, le management de l’administration pour ne citer que ceux-là.





« La plateforme safesenegal.sn est une bonne nouvelle pour la relance du secteur touristique national sénégalais », explique Pape Mahawa Diouf, directeur général de l’Agence sénégalaise de Promotion Touristique. Il ajoute : « Nous avons pensé qu’il était important de doter les acteurs du tourisme sénégalais d’instruments rapides de mises à jour de formations et de renforcements de capacités de tous le métiers du tourisme, de la restauration, à l’hôtellerie pour qu’à chaque fois, l’on puisse mettre à niveau les acteurs de ces métiers »





Présent lors de cette cérémonie, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr ,a salué l’initiative tout en lançant une invite aux cibles de ce programme. « Cet outil va être extrêmement utile pour le secteur privé. Je demande aux acteurs touristiques de s’approprier cette plateforme qui va les aider dans le renforcement du capital humain et le renforcement des compétences », déclare-t-il. Représentant 7% du produit intérieur brut, le secteur du tourisme joue un rôle essentiel dans la marche pour le développement au vu du potentiel que possède le Sénégal. D’où l’impérieuse nécessité, selon Papa Mahawa Diouf, d’être à jour par rapport aux normes internationales dans le domaine : « Nous sommes dans une phase de relance et désormais, les touristes ne vont plus voyager sur la base de leurs préférences et de leurs goûts mais sur la capacité des destinations à assurer la qualité de service, au respect des normes standards internationales sur les questions de qualité et de sécurité. »