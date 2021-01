Bénin, le premier pays au monde pour la facilité de créer une entreprise

Le président Patrice Talon du Bénin

Beaucoup de jeunes africains, bombardés au quotidien par l’Africa-bashing des médias traditionnels, n’y croiront pas. C’est pourtant ce que déclare Iran Richard, Chargé des affaires économiques au sein de la Divisions de l’investissement et des entreprises de la Conférence des Nations Unis sur le Commerce et le Développement (CNUCED).Dans un article paru en novembre dans l’agence Inter-Press et repris par la CNUCED, Ian Richards soutient que la création d’une entreprise au Bénin se fait en dix minutes sur la plateforme monentreprise.bj gérée par l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx).“La procédure est simple au Bénin pour créer sa propre entreprise. Il suffit juste de s’y connecter et de fournir ses informations, photographier et télécharger ses documents d’identité et payer les frais subséquents. Quelques heures plus tard, un e-mail vous est envoyé avec les documents de constitution de votre entreprise”, soutient l’économiste dans des propos rapportés par www.24haubenin.info Les différentes réformes enregistrées par le Bénin depuis l’arrivée du président Patrice Talon au pouvoir en 2016 sont à l’origine d’une transformation radicale de l’économie de ce pays plébiscité récemment par le trophée du meilleur ministre des Finances de l’année accordé à son ministre des Finances, Romuald Wadagni, en marge de la troisième édition des Financial Afrik Awards et un succès éclatant lors de l’émission de son dernier eurobond, (le premier pour un pays africain en 2021) il y a quelques jours sur le marché financier international.