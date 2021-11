Soudan: atmosphère pesante à Khartoum ce jeudi après la répression sanglante de la veille

Répression sanglante au Soudan

La journée de manifestation du mercredi 17 novembre a été la plus meurtrière depuis le coup d’Etat du 25 septembre. Toutes les communications étant brouillées mercredi, de nombreux habitants de la capitale ont découvert ce matin l’ampleur de la répression.





Dans le nord de Khartoum, quelques manifestants sont restés toute la nuit sur leurs barricades, avant d’’être dispersées ce jeudi matin à coup de gaz lacrymogènes. Ailleurs, la circulation a repris normalement, mais après le huis clos sanglant de la veille, il y a un peu de sidération parmi les habitants. « On se demande ce que sera la prochaine étape dans l’escalade de la violence », explique une trentenaire dans un quartier où la répression a été particulièrement féroce. La police et l’armée ont en effet usé de balles réelles. Bilan : au moins 15 morts de sources médicales. Et de nombreux blessés.





« C’est une course de fond »