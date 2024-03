Chine «Ville du Dragon» : Liuzhou, la ville industrielle très ancrée dans la civilisation écologique et culturelle

Village de Mengwu Miao



L’histoire du village de Mengwu Miao remonte à près de 500 ans. Juste à l’entrée, il y a la mascotte et le dieu de la protection aux yeux du peuple Miao. «Il peut chasser les mauvais esprits, dissuader les voleurs, prier pour la chance et éliminer les catastrophes, accorder la longévité, la prospérité, le doux amour, rendre les enfants intelligents. Le poteau est déposé sur les lieux pour ceux qui prient pour le beau temps, les bonnes récoltes, la paix et la protection de Dieu », fait)on savoir. En mai 2006, le comté autonome Miao de Rongshui a été inclus dans le premier lot de la liste nationale du patrimoine culturel immatériel.



Les nouilles de riz, la marque de Liuzhou





Dans un autre registre, l’autorité fait savoir que ces dernières années, Liuzhou a créé une carte nominative brillante mettant en vedette la combinaison de fleurs, de rivière, de voitures et de nouilles de riz, devenant une ville célèbre sur Internet très réputée. Parlant des « nouilles de riz », elle a soutenu que l'industrie de Liuzhou Luosifen qui fait la production a réalisé un chiffre d'affaires dans l'ensemble de la chaîne l'année dernière. Ce, en enregistrant 66,99 milliards de yuans. «Les agriculteurs locaux ont fourni des matières premières aux entreprises de Liuzhou Luosifen en plantant des haricots, des champignons, des pousses de bambou et en élevant des escargots. Ce qui a favorisé l'emploi et augmenté leurs revenus. Selon les statistiques, l'ensemble de la chaîne industrielle a créé plus de 300 000 emplois », indique-t-elle .



Les entreprises de Liuzhou se sont mondialisées à une vitesse plus rapide et restent actives dans la réalisation d'investissements à l'étranger. « Leurs produits sont de plus en plus intégrés dans la vie de la population locale, ce qui leur profite et favorise la compréhension mutuelle entre les Chinois et les étrangers. Depuis 2021, Liuzhou a pleinement joué ses caractéristiques en tant que ville industrielle et promeut activement la communication internationale en mettant l'accent sur les entreprises locales exceptionnelles ».