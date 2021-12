Rééquilibrage de la concession du péage : « L’Etat percevra 13 milliards de FCFA par an » ( Macky Sall)

Comme annoncé lors de la réunion du conseil des ministres du 22 décembre dernier, le président Macky Sall est revenu, ce 31 décembre 2021, sur les détails de l’entrée de l’Etat du Sénégal dans le capital de SECAA (Concession de l’Autoroute de l’Avenir) à hauteur de 25%. « Nous avons procédé au rééquilibrage de la concession de l’Autoroute à péage Dakar-Diamniadio-AIBD, après deux années de renégociation du contrat initial qui remonte à 2009 », renseigne le chef de l’Etat qui présentait ses vœux de nouvel an aux Sénégalais.



Désormais, informe-t-il, « la société concessionnaire est ouverte à l’actionnariat national ». Ainsi, ajoute Macky Sall, « la redevance domaniale annuelle, qui était de 1000 FCFA seulement dans l’ancien contrat, est maintenant fixée à 2% du chiffre d’affaires de la société, avec un minimum de 800 millions de FCFA par an à payer au Trésor public ».



Les clauses et échéances de partage des revenus tirés de la concession sur la période 2021-2044 ont été également révisées, a-t-il indiqué. A ce titre, annonce le président Macky Sall, « l’Etat percevra 13 milliards de FCFA par an ».



« L’autoroute sera éclairée de bout en bout ; et pour 5 ans il n’y aura pas de hausse des tarifs du péage », renseigne-t-il.