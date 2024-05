Mairie Thiès-Nord : Biram Soulèye Diop n’a pas encore démissionné

L’information révélée par un membre du parti Pastef/Thiès, laissant croire que le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a démissionné de son poste de maire de la commune de Thiès Nord, à l'instar du Premier ministre et ex-maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, n’est pas avérée. La démission n’est toujours pas actée. L’édile de la zone-nord n’a pas encore rendu le tablier mais compterait passer à l’acte ce lundi 6 mai 2024. La raison pourrait se justifier par le fait que ce 5 mai 2024, dernier délai marquant la fin du cumul de fonctions pour les ministres et députés concernés par la mesure, coïncide avec un dimanche, jour non ouvrable.







C’est au cours d’une rencontre, tenue hier, à Thiès, qu’il aurait annoncé sa décision de renoncer au cumul de ses fonctions, conformément aux directives claires énoncées, dès sa nomination, par le Premier ministre Ousmane Sonko, avertissant que « tous les membres de la nouvelle équipe gouvernementale détenant un mandat électif devraient se retirer de leurs autres fonctions dans un délai d’un mois ».