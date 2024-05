Trafic de cocaïne : troisième retour de parquet pour la bande à Abdoulaye Seck, ouverture d’une information judiciaire

Les six personnes arrêtées dans le cadre de l’affaire de la cocaïne saisie à Keur Ayib et Ngor-Virage ont fait l’objet d’un troisième retour de parquet, ce jeudi 23 mai. Les mis en cause ont donc passé une nouvelle fois la nuit au commissariat central.



Libération, qui donne l’information, rapporte que «le parquet a décidé d’ouvrir une information judiciaire comme c’est le cas dans les affaires de trafic international de drogue».



Les suspects se nomment Sylvain Bathiapara Mendy, surnommé «Scarface» et considéré comme le cerveau de la bande, Pathé Guèye, Ousmane Camara, Alain Diatta, Amadou Diam Ndoye et Abdoulaye Seck, fils de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck.



Ils sont poursuivis, entre autres chefs, pour association de malfaiteurs aux fins d’importation de cocaïne pour trafic en groupe criminel organisé, blanchiment de capitaux et détention d’arme à feu automatique sans autorisation.



Libération rapporte que trois autres suspects du gang de «Scarface» sont recherchés.