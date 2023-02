Rendez-vous de la diaspora sénégalaise en France : Dans une dynamique de développement social et économique en partenariat avec l’État du Sénégal

Un «grand rendez-vous de la diaspora sénégalaise en France» est prévu le samedi 18 février 2023, à l’espace Robert Lavergne, à l’initiative du Collectif des Sénégalais de la diaspora (CSD), dont «l’enjeu n’est pas politique au sens politicien, mais culturel, sociétal, économique et citoyen, du fait de l’énorme potentiel que celle-ci représente pour notre pays».





Selon Ababacar Sèye, Secka Seck, Mbaye Pouye, Dieynaba Baldé, membres du Bureau provisoire du CSD-France, «c’est en pleine crise du Covid-19 que des Sénégalais réunis au sein du Collectif pour le rapatriement des corps (CRC) ont pu faire revenir le gouvernement sénégalais sur sa décision de ne pas accepter le retour au pays des dépouilles de nos compatriotes décédés de la pandémie à l’étranger».





Et «c’est partant du bilan de cette lutte collective victorieuse d’une diaspora unie, organisée et déterminée que les membres de 32 pays du CRC ont décidé de mettre en place un Collectif des Sénégalais de la diaspora (CSD) dans une dynamique de développement social et économique, en partenariat avec l’État du Sénégal et des autorités des pays d’accueil».