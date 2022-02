Guerre en Ukraine : L’avertissement de Vladimir Poutine aux pays qui voudront s’immiscer dans ce conflit

Poutine menace les états qui veulent soutenir l'Ukraine

C’est dans la nuit du mercredi au jeudi que le Président russe a annoncé le début d’une opération militaire en Ukraine. Vladimir Poutine en a profité pour lancer un message aux autres États désireux de prendre parti en faveur de l’Ukraine. « Quiconque tente d’interférer avec nous, et plus encore de créer des menaces pour notre pays et notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et vous conduira à des conséquences telles que vous n’en avez jamais connues dans votre histoire », a-t-il déclaré lors de son allocution télévisée.