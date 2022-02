L'UE et les 27 maintiennent leur personnel diplomatique en Ukraine

Les 27 Ue maintiennent leur diplomates en Ukraine

"Nos missions diplomatiques" en Ukraine "ne ferment pas": le chef de la diplomatie de l'UE a précisé dimanche dans une déclaration que l'UE et ses États membres coordonnent leurs réactions face à la menace d'escalade à la frontière ukrainienne. Et dans ce cadre, il a été décidé de maintenir les représentations européennes sur place (de l'UE et de ses États membres), qui "restent à Kiev" et "continuent d'opérer en soutien des citoyens de l'UE et en coopération avec les autorités ukrainiennes", a indiqué Josep Borrell.

Le Haut Représentant de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité précise qu'il y a cependant des adaptations nécessaires du personnel présent, pour tenir compte d'une situation sécuritaire changeante.





Vendredi, un porte-parole de la Commission européenne avait ainsi signalé que le personnel non-essentiel de la représentation européenne à Kiev est invité à quitter l'Ukraine pour travailler depuis l'étranger. Le personnel "essentiel" est cependant maintenu sur place. Samedi, le chef de la délégation UE en Ukraine, l'Estonien Matti Maasikas, a d'ailleurs tweeté une photo d'une réunion de "tous les ambassadeurs des États membres de l'UE" rassemblés à Kiev le même jour, pour "discuter de la situation et coordonner notre planification d'urgence et notre soutien à l'Ukraine".