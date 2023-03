Face au juge, Ousmane Sonko s’en prend vertement au régime de Macky Sall, audience suspendue

Ousmane Sonko a accusé le régime du président Sall de “régime poltron”. Il a qualifié Mame Mbaye Niang de “petit policier”. Le leader de PASTEF a pris la parole devant le juge du Tribunal correctionnel pour évoquer ses mésaventures de ces deux derniers jours.



"Ma maison a été bunkerisé et aucun arrêté, à ma connaissance, ne saurait justifier un tel acte. Je ne fais l'objet d'aucune condamnation", a-t-il affirmé



Ousmane Sonko a, également, dénoncé le fait qu’on lui impose un itinéraire pour se rendre au Palais de Justice." Des citoyens sont convoqués tous les jours au tribunal, a-t-il indiqué. La police et la gendarmerie ne se soucient pas de la manière dont ils s’y rendent. Vous même avez dit que c'est un dossier ordinaire. En quoi pour un dossier dit ordinaire, m'impose-t-on un chemin à prendre. Simplement parce que les nervis de Macky Sall sont partout".



Interpellé par le juge Mouhamed Diop qui lui a intimé de respecter l'institution, Sonko a rétorqué : " il n'y a pas d'institutions dans ce pays, la police et la gendarmerie sont instrumentalisées. Vous croyez que Macky Sall est une institution avec cette dictature qu'il m'impose depuis un certain temps (...)".



Après cette tirade, le juge a suspendu, de nouveau, l’audience.