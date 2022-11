Droits de diffusion du mondial : Emedia saisit l’UEMOA et défie le CNRA

EMedia saisie l'Uemona

A quelques jours du démarrage effectif de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la bataille pour les droits de diffusion continue de faire rage. Le groupe E-Media ne lâche pas l’affaire contre la RTS. E-Media a, en effet, décidé de déposer “un recours auprès de la commission de la concurrence de l’UEMOA pour violation des règles de la concurrence et abus de position dominante par la RTS”, informe-t-il dans un communiqué parvenu à Seneweb.





Par ailleurs, Emedia n’entend nullement “respecter les droits exclusifs de la RTS Free to Air (Radio et TV) comme semble l'insinuer dans son communiqué le CNRA dont le parti pris est manifeste à cet égard”.