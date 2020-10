Prix PADEV2020 : Birane Ndour, meilleur manager africain du secteur des médias

Birane Ndour, directeur général du groupe Futurs médias, a été distingué Meilleur manager africain du secteur des médias par le prix PADEV (Prix Africain de développement). Il a été distingué lors de la cérémonie qui s’est tenue à Kigali (Rwanda) les 11 et 13 octobre dernier.







Le prix PADEV, consacré aux hommes et femmes qui bâtissent l’Afrique, a été créé en 2006 à Abidjan par des organisations de la société civile de 12 pays africains autour de la FONDATION 225 (Burkina Faso) et de SAFAM COM INTERNATIONAL (Côte d’Ivoire).





Il a pour but de contribuer à booster le développement des pays africains à travers l’instauration d’une culture du travail, du mérite et de l’excellence.