Sénégal : voici le nombre de télés, radios, journaux et sites d’information

Le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique a publié lundi les conclusions de la revue annuelle (2022) numérique de l’État. Le rapport dresse le tableau du paysage médiatique sénégalais en dévoilant le nombre de télévisions, de radios, de journaux et de sites d’information.



Le document, consulté par Bés Bi, recense 28 chaînes télé. Celles-ci sont généralistes, culturelles ou religieuses. Le Sénégal compte 50 radios commerciales et 200 communautaires. Quarante-cinq journaux sont enregistrés par le ministère de la Communication pour plus de 200 sites d’information.