Coalition Bunt-Bi : «Bby a usé de tous les moyens possibles pour débaucher nos têtes de liste»

Bby a usé de tous les moyens possibles pour débaucher nos têtes de liste»

C’est l’heure des remerciements, en ce lendemain de proclamation des résultats provisoires des élections législatives du 31 juillet 2022, par certaines coalitions.





Toutefois, Bunt-Bi en a profité pour lancer des piques à Benno Bokk Yaakaar (Bby). «Nous remercions en particulier les 20 922 électrices et électeurs qui nous ont accordé leur confiance et ont adopté notre programme ''Sénégal Entreprenant et Solidaire''. Et cela, malgré tous les coups bas du régime en place, dans le seul but de déstabiliser et décrédibiliser la coalition Bunt-Bi. En effet, BBY a usé de tous les moyens possibles pour débaucher nos têtes de liste dans certains départements, infiltrer notre équipe de communication et menacer certains de nos candidats», ont affirmé ses membres.





Tout en indiquant : «Ce sont, entre autres, ces dérives et les frustrations diverses que les Sénégalais ont, dans l’ensemble, sanctionné en faisant perdre au régime sa majorité parlementaire.»





Bunt-Bi a ainsi renseigné que «malgré les conspirations visant à casser notre coalition, nous avons eu le choix courageux de rester fidèles à nos valeurs et à nos convictions». «Nous n'avons jamais cédé à l’opportunisme et avons conservé une ligne politique claire et sincère face aux Sénégalais. En effet, notre volonté de servir le Sénégal demeure intacte. C'est pour cela que nous maintiendrons notre mission volontaire de veille citoyenne sur l'action de l'Assemblée nationale dont on doit s'assurer que la bipolarisation tranchée sert l'intérêt supérieur des Sénégalais», a-t-on ajouté dans le communiqué parcouru ce vendredi 5 août.