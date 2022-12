Éradication de la Poliomyélite : Macky Sall convie une jeune élève de Médina Yoro Foulah pour promouvoir la vaccination

Lors du Forum sur la Vaccination et l'Éradication de la Poliomyélite en Afrique, qu’il préside, ce samedi à Diamniadio, Macky Sall a mis en avant une jeune élève originaire de Médina Yoro Foulah pour porter le plaidoyer sur la vaccination. "Merci à l'élève Fatoumata Mane de Médina Yoro Foulah d'être venue de si loin pour rappeler au Sénégal, à l'Afrique et au Monde que la vaccination est un droit pour les enfants et un devoir pour les parents”, a affirmé, le chef de l’État qui a invité la jeune fille à monter sur le présidium.





Macky Sall a profité de cette occasion pour relever la résurgence de la polio en Afrique : “Des flambées épidémiques ont été signalées ces dernières années. Ainsi, le nombre de pays touchés est passé de 3 en 2017 à une trentaine en avril 2022”.