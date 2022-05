Investiture sur la liste Nationale de YAW : «Khalifa Sall est responsable …» (Moussa Taye)

Moussa Taye reconnait la responsabilité de Khalifa Sall sur les investitures

Le porte parole du leader de Taxawu Sénégal , Moussa Taye, n’a pas porté de gants pour assumer la responsabilité de Khalifa Sall, lors des investitures sur la liste de Yewwi Askan Wi. « Sur la liste nationale de Yewwi, Khalifa Sall est entièrement responsable. Il l’assume et il n’a pas tort. Simplement parce que cela découle d’un mandat qu’il avait reçu de ses pairs au niveau de la conférence des leaders. Dans le mandat qui était absolu et impératif, Yewwi l’avait demandé de réfléchir, de faire la liste nationale. Maintenant après la liste qui, je le rappelle n’est pas encore officielle, Khalifa a été attaqué, calomnié etc. Les leaders se sont désistés ou même démissionnés », fait savoir le conseiller de l’ancien Maire de Dakar qui déplore les attaques dont fait l’objet son leader.