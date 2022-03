L'AMS flétrit la décision de YEWWI de créer une association des maires de l'opposition

L'idée de la mise en place d'une association des maires de l'opposition n'est pas pertinente. C'est du moins, à en croire le quotidien Les Échos qui donne l'information dans sa parution de ce jeudi, le point de vue du Bureau exécutif de l'Association des maires du Sénégal (AMS).



Dans un communiqué parcouru par le journal, Aliou Sall et Cie invitent les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) à revenir à de meilleurs sentiments pour ne pas déconstruire ce qui a été bâti par de grandes figures de la décentralisation au Sénégal.



Mieux, l'AMS tient à préciser, afin que nul n'en ignore, qu'elle est et restera une association apolitique. Aussi, son Bureau exécutif appelle les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi à revenir à la raison afin de préserver et perpétuer ce précieux legs reçu des devanciers.