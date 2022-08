Rencontre Wade-Macky : la famille omarienne veut parrainer l’acte 2

Dans le cadre de leur tournée post-Législatives auprès des foyers religieux, les membres de la coalition Wallu Sénégal ont rendu visite au khalife de la famille omarienne, Thierno Madani Tall. Une occasion saisie par le marabout pour exprimer son souhait de parrainer la deuxième rencontre entre Macky Sall et Abdoulaye Wade, après celle de Massilikul Jinane, sous les auspices du khalife des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.



D’après Source A, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi, Thierno Madani Tall souhaiterait que ces retrouvailles entre l’actuel chef de l’Etat et son prédécesseur se déroulent en marge de l’inauguration de la mosquée omarienne dont la rénovation est en cours d’achèvement. Le journal précise que le vœu du religieux est de voir, ce jour-là, assis côte à côte, Macky Sall et Abdoulaye Wade.



Mais Thierno Madani Tall voudrait aller plus loin. Au-delà des deux Présidents, il espère, en effet, pouvoir élargir la rencontre à l’ensemble de la classe politique sénégalaise.



Au cours de l’audience accordée aux membres de Wallu, le khalife de la famille omarienne a rappelé les liens qui unissent sa communauté avec le Président Wade. Lesquels remontent aux années où il était opposant. Cette relation, souligne le religieux, résiste au temps et aux vicissitudes de la vie publique.