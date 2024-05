Révision du code, programme d’urgence de relance du secteur : Diomaye Faye lance un Plan Marshall de redynamisation de la pêche

C’est un véritable Plan Marshall de redynamisation de la pêche sénégalaise que le président de la République Bassirou Diomaye Faye a lancé, ce mercredi en conseil des ministres. A travers une batterie de mesures touchant les différents segments de ce secteur d’activité, le chef de l’État a rappelé au gouvernement la place primordiale de la pêche (notamment la pêche artisanale) dans le développement économique et social du Sénégal. Celle-ci est une source importante de revenus pour une grande partie de la population.





Saluant d’abord la publication, le 06 mai 2024, par le ministre en charge des pêches, de la liste des navires autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction sénégalaise, le Chef de l’État a « rappelé au Gouvernement l’importance qu’il porte à la transparence dans la gestion du secteur de la pêche ». Au total, d’après ladite liste, 132 navires industriels battant pavillon sénégalais, 19 étrangers et plus de 17 400 pirogues artisanales sont autorisés à pêcher dans les eaux nationales. A ce propos, ajoute le communiqué du conseil des ministres de ce mercredi, « il a demandé l’audit du pavillon sénégalais et l’évaluation des accords et licences de pêche ».





Dans ce même sillage, il a, de plus, « requis le recensement et l’évaluation des interventions, subventions et financements de l’État dans le secteur des pêches en termes d’infrastructures réalisées et de soutien aux acteurs ». Non sans demander au premier Ministre et son gouvernement de « veiller au renouvellement et à la sécurisation de la flotte de pirogues artisanales ».





Révision du code de la pêche, programme d’urgence de relance





En outre, le président Bassirou Diomaye Faye a demandé au Gouvernement de « prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver les ressources halieutiques et protéger les professionnels de la pêche artisanale ». Pour ce faire, « il a appelé à la révision du Code de la pêche maritime et à son application rigoureuse », soulignant dans ce cadre, « l’impératif de renforcer les dispositifs de lutte contre les activités de pêche illicite ».





Évoquant, par ailleurs, « l’urgence de la définition d’une politique nationale de gestion durable des ressources halieutiques », le président Faye a mis l’accent sur la nécessité de mettre en place « un programme spécifique impliquant les chercheurs et des partenaires bien ciblés ». Dans cette perspective, « il a invité le Premier Ministre à engager avec les acteurs du secteur de la pêche, des concertations afin de définir un programme d’urgence de relance de la pêche artisanale et de développement de la pêche industrielle ».