«Parcours d’un combattant» : dix choses à savoir sur Bah Diakhaté

Avec l’imam Cheikh Tidiane Ndao, l’activiste sera jugé devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, ce lundi 27 mai. Placé sous mandat de dépôt jeudi dernier, il est poursuivi pour «diffusion de fausses nouvelles et offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du président de la République». Le journal L’Observateur a retracé sa vie. Extraits.



1. Pikine-Ouest



Bah Diakhaté, 48 ans, est originaire de cette commune de la ville de Pikine. Il s’y est distingué à l’école (primaire, collège) et dans le mouvement associatif. Positivement là, négativement ici. À l’opposé de ses bons résultats scolaires, ses performances de gardien de buts de l’ASC Thiossane de Pikine-Ouest étaient piteuses. Tapha Fall, son ami d’enfance devenu directeur d’école, a vendu la mèche, ajoutant que l’ancien portier, comprenant qu’il n’avait pas le talent pour faire carrière dans le foot, a très vite déposé ses gants pour se concentrer sur ses études.



2. Dakar-Bango



Le Bac en poche, l’ancien pensionnaire du lycée Limamoulaye de Guédiawaye avait pris son entourage à contrepied. Alors que la plupart de ses camarades fonçaient du côté des universités ou des écoles d’enseignement supérieur privées, lui avait choisi d’intégrer le Centre d’instruction militaire Dakar-Bango. «Cela avait surpris tout le monde, mais c’était mal connaître Bah Diakhaté, pressé de venir en aide à sa famille. Il a choisi en quelque sorte de se sacrifier et d’emprunter la voie la plus rapide pour suppléer son papa», décrypte Mouhamed Diagne, un cousin.



3. MFDC



Au bout de sa formation à Dakar-Bango, Bah Diakhaté devient soldat d’infanterie, appelé à combattre au sol. Le nouveau fantassin effectue son baptême du feu en Casamance. Il est crédité de plusieurs face-à-face avec des éléments armés du MFDC. «Il est resté très longtemps là-bas. Il connaît à merveille la région de la Casamance», soufflent des témoins.



4. Démission



Après son séjour en Casamance, Bah Diakhaté est déployé en République démocratique du Congo, dans le cadre d’une mission de l’ONU. Sa vie va connaître un tournant. «C’est pendant qu’il était au Congo qu’il apprend le décès de sa mère», se souvient Aliou Camara, un ami. Puis, il claque subitement la porte de l’Armée pour une raison non élucidée. Mais une chose est sure, d’après ses proches, l’activiste s’était fâché avec un de ses supérieurs.



5. Imam



Pendant une longue période, Bah Diakhaté a dirigé la prière à la mosquée Ibadou Rahman de Pikine. Il avait emprunté la voie de la religion après sa démission de l’Armée, ce qui l’avait conduit en Mauritanie où il s’est initié à la jurisprudence islamique (Fiqh).



6. Directeur de cabinet



L’ancien fantassin fut directeur de cabinet de Pape Gorgui Ndong quand ce dernier était maire de Pikine-Ouest. Lorsque survient la Covid-19, il est membre de l’équipe chargée de la distribution des denrées alimentaires destinées à aider les populations les plus vulnérables face aux conséquences sociales de la pandémie. Bah Diakhaté s’est illustré en interdisant que les siens bénéficient de cette aide publique. «Il nous a ordonné fermement de rayer sa famille de la liste des bénéficiaires, malgré les protestations de sa femme. Il voulait préserver son image», révèle son ami d’enfance Tapha Fall.



7. Démission (encore)



À la suite de la défaite de Benno Bokk Yakaar aux Locales de 2022, Bah Diakhaté démissionne de la mairie de Pikine-Ouest malgré son CDI (Contrat à durée indéterminée). «Il avait refusé de servir sous les ordres d’un maire qui n’est pas du même camp politique que lui. Il a choisi, à la surprise générale, de partir», rapporte Tapha Fall.



8. «Baatu Deug» TV



Bah Diakhaté a lancé cette plateforme en 2020. Au début, c’était pour sensibiliser les populations sur des questions touchant leur quotidien. Mais très vite, les audiences de la chaîne montent en flèche. Et dans la ligne de mire des directs incendiaires de l’activiste : l’opposition d’alors, particulièrement le leader de Pastef, Ousmane Sonko. Les propos qui lui valent aujourd’hui un procès ont été tenus sur «Baatu Deug» TV.



9. Anticipation



Bah Diakhaté s’attendait à son arrestation. «Ces derniers jours, il a réuni sa famille pour leur dire qu’il est possible qu’il soit arrêté», confie Tapha Bâ, un proche, trouvé en compagnie des deux épouses et des frères de l’activiste sur le chemin du commissariat central.



10. Nouvelles plaintes



Bah Diakhaté a été arrêté par la DIC, sur ordre du procureur de la République, et sera jugé ce lundi, en même temps que imam Cheikh Tidiane Ndao, pour «diffusion de fausses nouvelles et offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du président de la République». Mais l’ancien militaire est sous le coup de deux autres plaintes. L’ancien coordonnateur de And Samm Jikko Yi Ababacar Mboup le poursuit pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles tandis que la famille de l’adjudant-chef Didier Badji, mystérieusement disparu, lui reproche trois chefs : «atteinte à l’image, à l’honorabilité et au professionnalisme d’un agent de l’État, diffusion de fausses nouvelles et complicité de diffusion de fausses nouvelles».