Situation du Sénégal : l’Apr Diass soutient sans réserve l'action de l'Etat et salue le professionnalisme des forces de l’ordre

Dans un contexte mondial complexe, l'Apr Diass a décidé de porter aux prochaines élections présidentielles la candidature du Président Macky Sall.







Cette décision est prise après un constat fort reluisant du bilan du Président Macky Sall. Mais aussi pour barrer la route à ceux qu'ils appellent des "vendeurs d'illusions".





"Au moment où certaines personnes prises par l'étau d'un procès strictement privé essaie de déstabiliser le pays par des ruses, des contre-vérités, l'Apr de Diass soutient sans réserve l'action de l'Etat et salue le professionnalisme des Forces de Défense et de sécurité", indique cette section du parti au pouvoir dans un mémorandum lu lors d'une assemblée générale.





Mamadou Ndione et ses partisans exhortent la population à plus "de vigilance face aux vendeurs d'illusions qui chaque jour laissent entrevoir leur véritable dessein catastrophique pour saper la stabilité et l'unité du pays".





D'ailleurs le maire de Diass estime que “personne ne peut déstabiliser ce pays dont les racines sont très enracinées aux enseignements des différentes familles religieuses”.





Dans cette perspective de remettre les rênes du pays entre les mains du Président Macky Sall, les apéristes ont mis sur pied 60 comités installés dans la commune.





En outre, lors de cette assemblée générale, le maire de la commune de Diass n'a pas manqué de régler ses comptes avec ses détracteurs concernant le foncier.





"On a mis une application très claire, très transparente qui permet de détecter les doublons, les faux et de sécuriser tout le dispositif lié au foncier, a-t-il expliqué. Cela ne plaît pas à certains. Sur la question du foncier, nous avons entamé une démarche très transparente que nous allons continuer contre vents et marées. Ni la pression, ni les trafics d'influences, absolument rien ne nous détournera de notre objectif".