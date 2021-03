Situation nationale : Les femmes de Benno Bokk Yakaar se prononcent

Les femmes de Bennoo Bokk Yaakaar (majorité présidentielle) ont fait face à la presse cette après-midi pour se prononcer sur l’actualité de ces derniers jours. Occasion saisie pour s’incliner « devant la mémoire de nos chers défunts et présentons nos condoléances les plus attristées à leurs familles, au peuple sénégalais et à Son Excellence le Président Macky Sall », ont-elles déclaré.







Dans leur déclaration lue devant la presse et dont nous avons reçu copie, elles formulent des remerciements, pour leur rôle d’apaisement, à l’endroit des khalifes généraux et leurs dignes représentants, du clergé catholique, de la société civile et de l'ensemble des facilitateurs « pour leur rôle déterminant dans la recherche de solutions pour un Sénégal de paix, de justice et de tolérance dans la diversité des idées et des opinions ».





Le Président Macky Sall, apprécient-elles, « a su très vite décrypter le message de sa jeunesse, en vrai père de la nation ».





Aussi, les femmes de Benno de saluer « le sens élevé des responsabilités et la maturité de nos forces de défense et de sécurité, qui ont marqué les esprits de par la retenue dont elles ont fait montre, dans l'exercice de leurs fonctions durant ces événements ». Et rappellent que « les femmes sénégalaises ont toujours été à l’avant-garde de tous les combats et grandes batailles pour le respect des droits des femmes et des jeunes filles ».





« Pour cette affaire privée, civile et pénale, entre deux citoyens sénégalais, égaux devant la loi, comme l'indique si bien le préambule de la constitution sénégalaise, il est dès lors impératif, que la justice fasse son travail pour l'éclatement et la manifestation de la vérité », écrivent Aminata Mbengue Ndiaye, Adi Mergane Kanouté et Cie, au sujet de l’affaire de viol supposé qui oppose Adji Sarr à Ousmane Sonko. Les femmes de la majorité présidentielle se disent « conscientes de la réelle séparation des pouvoirs au Sénégal ». Ainsi, « nous faisons confiance à notre justice, une justice libre et indépendante, toujours au service de la vérité ».





Elles saluent la position du Président Macky Sall qui, dans son adresse à la Nation, « a non seulement apaisé le climat, mais a bien pris la pleine mesure des enjeux, en permettant d’apporter des réponses concrètes aux revendications économiques et sociales qui sous-tendaient ces manifestations ». Et encouragent le chef de l’Etat « à continuer à prêter une oreille attentive aux pulsions de son peuple et à apporter les réponses adéquates attendues ».





« Nous Femmes de Bennoo Bokk Yaakaar, sommes convaincues que notre pays est sorti grandi de cette situation et n’en sera que plus fort, grâce à la solidité de nos Institutions et à l’efficacité de nos mécanismes internes de régulation sociale qui ont bien joué leur rôle », ont-elles conclu.