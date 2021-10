Supposé départ de Yewwi Askan Wi, Barthélémy Dias dément

« Barthélemy Dias vient de quitter la coalition Yewwi Askan Wi ». En un temps record, cette information a fait le tour de la toile. Contactée par Seneweb, la cellule de communication de Barthélémy Dias fait savoir qu’elle est fausse. Elle renseigne que l’édile de Mermoz, Sacré-Coeur est toujours membre de YAW.



« Barthélémy ne communique que par ses canaux officiels sur les réseaux sociaux. Toute information qui vient d’ailleurs est à vérifier avant d’être relayée», précise la cellule de communication.



Quant à Barthélémy Dias, il s’est exprimé via sa page facebook officielle. « Je persiste et signe que je suis initiateur et membre de la Coalition Yewwi Askan Wi », a-t-il écrit. Il confirme également son «investiture à la candidature de la mairie de Dakar» par ladite coalition.