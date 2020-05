Covid19/Linguère : 05 guéris sur les 06 sous traitement à Louga

Une bonne nouvelle pour les populations de Linguere. En effet, sur les 06 personnes infectées au Covid-19 et hospitalisées au centre de traitement de Louga, les 05 sont déclarées guéries. L’information est donnée par le médecin-chef du district sanitaire de Linguere, Pape Saliou Ndoye.Il a aussi fait savoir que l’état de santé de l’unique patient qui reste sous traitement est stable. Il faut noter que la commune de linguère n’a plus enregistré de cas confirmé au Covid-19 depuis le 21 mai dernier et tous les cas prélevés depuis lors sont revenus négatifs. Les autorités appellent toutefois les populations à la vigilance et au respect des mesures barrières.