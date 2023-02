[MEDIA’TEK] Aminata Thior : La journaliste qui démaquille l’univers de la beauté et des cosmétiques en Afrique

Aminata Thior, Journaliste, Setalmaa

Elle a le profil type de la première de la classe. Son parcours est éloquent. Après des études d’ingénierie et un poste de consultante au quartier d'affaires de La Défense à Paris, Aminata Thior crée Setalmaa, la première plateforme 100% digitale consacrée à la beauté et aux cosmétiques. Et pour boucler la boucle, elle a produit les premiers rapports sur le secteur en Afrique francophone et subsaharienne.





La mise en beauté d’Aminata Thior est d’une simplicité déconcertante. Son maquillage se voit à peine. Seul le rouge à lèvres de couleur rouge sang apporte un peu d’éclat. Pour la coiffure, elle n’a pas eu besoin de chercher loin. Ni tissage encore moins cheveux naturels, deux grosses tresses permettent de discipliner ses cheveux crépus. Sans chichi ni fantaisie, la jeune femme à la peau d’ébène reste fortement attachée au naturel. Et en ce samedi 21 janvier, elle co-anime une conférence autour des perspectives pour lutter pour la beauté naturelle. Une façon de sensibiliser sur les effets de la dépigmentation et de promouvoir l’acceptation de soi.





Ces séances visent à atteindre la masse pour leur donner la bonne information sur leurs peaux. «Nous voulons éduquer et sensibiliser cette masse », observe Aminata Thior. L’autrice du livre « Ma peau belle et saine au naturel» a commencé dans cette même lancée en faisant des articles sur comment prendre soin de sa peau. «Les gens ne savent pas qu’il y a des moyens simples et efficaces qu’on peut utiliser pour avoir une belle peau au naturel sans se dépigmenter, sans utiliser des produits nocifs. Il faut juste connaitre ces produits», renseigne la journaliste.





L’ingénierie mène au journalisme





« Le plus dur a été de quitter un emploi stable de consultant bien payé pour se lancer dans l’aventure Setalmaa », confie-t-elle. L’histoire de Setalmaa a failli ne point avoir de début. L’auteure, passionnée de journalisme, a suivi une trajectoire tout autre. Tel dans un roman Aminata Thior, la protagoniste, a vécu des péripéties avant son happy end (fin idéale) avec son amour qu’est le journalisme.





Après son bac, la jeune femme va en France où elle intègre une école d’ingénierie en télécommunication à Lyon. Par la suite, elle travaille six ans dans un cabinet de conseil à La Défense à Paris tout en tenant un blog.





Chasser la passion, elle revient au galop, la fondatrice de Setalmaa se lance dans le journalisme en 2015, son amour de toujours. « C’est ce que j’ai toujours voulu faire depuis petite. Mais mes parents m’ont poussé à faire les sciences pour m’assurer un meilleur métier, de bons revenus», relate la trentenaire. Mais la passion reste plus forte. « Je suis passionnée par le journalisme, l’information, les moments où je me sens le mieux est lorsque je vais chercher de l’information », avoue-t-elle avec enthousiasme.





Setalmaa ou la passion de dénicher l’information





Le média Setalmaa se dessine de plus en plus dans l’esprit de la nouvelle journaliste. Il prend forme en 2017.Comme son nom l’indique, il cherche pour le lecteur ce dont il a besoin. « Je me suis rendue compte qu’il y avait une demande sur le marché de la beauté et des cosmétiques. J’ai donc décidé de créer du contenu dans ce domaine», explique-t-elle. Cependant Setalmaa est né d’un désir de créer un média spécialisé dans l’économie. Mais étant très large, Aminata Thior va chercher un domaine. Après des enquêtes, la femme à la peau d’ébène tombe sur celui de la beauté et des cosmétiques.





Le secteur est devenu comme une évidence pour la journaliste. Aminata Thior est partie d’un simple constat et d’un désir d’apporter des solutions. Les faits sont là. Les femmes africaines veulent utiliser des produits de grandes marques originales. Mais sont obligées de les acheter lors de leur voyage ou de demander à des proches à l’étranger car ne sachant où les trouver. Il y a aussi ce problème pour les femmes de savoir par exemple où acheter le meilleur rouge à lèvres à Dakar ou la dernière poudre à Abidjan. Motivée par ses réflexes de journaliste à savoir donner l’information, elle se donne pour défi de dénicher ces infos.





Premiers rapports dans le domaine





Ce média est une première dans ce secteur. C’est aussi une agence digitale qui accompagne les entreprises de la beauté et des cosmétiques en Afrique dans le domaine de la création de contenus, de la distribution, de la communication et autres liés à ce secteur. Il est aussi dans la production de rapports.





Le premier rapport 2020 sur le marché de la beauté et des cosmétiques en Afrique francophone et subsaharienne est sorti en 2021. Le deuxième rapport 2021 est sorti en 2022. « Nous l’avons fait car c’était nécessaire», déclare la chroniqueuse sur RFI. L’idée était de permettre aux marques d’avoir des informations qui leur permettent de prendre des décisions. Au-delà de cet aspect, Aminata Thior renseigne qu’il y a des marques qui cherchent à savoir ce que veulent les consommateurs et ce que vaut le marché en termes de potentiels. Selon ses explications, ces rapports ont permis aux investisseurs de s’intéresser à ce marché. Si beaucoup d’investisseurs regardent le marché de la beauté et des cosmétiques, c’est en partie grâce à Setalmaa et leurs rapports.





«Cela nous a permis d’estimer le potentiel du marché, le panier moyen des consommateurs, les problématiques qui intéressent les consommateurs entre autres », explique la trentenaire.





La plateforme 100% digitale a de l’impact d’après sa fondatrice. Selon elle, si beaucoup de gens viennent au Sénégal pour chercher des maquilleuses, des laboratoires, les premiers résultats sur le moteur de recherche sont les articles de Setalmaa.