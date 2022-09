Champ pétrolier Sangomar : le message de Woodside à «la communauté des pêcheurs»

La compagnie pétrolière australienne Woodside a démarré le forage d’un puits d’exploration dans les blocs de Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Deep Offshore (RSSD). L’opération est assurée par le navire Ocean BlackHawk. Elle s’inscrit dans le cadre des activités de forage et de construction de la Phase 1 du développement du champ pétrolier Sangomar.



Woodside prévoit de forer 23 puits durant la Phase 1 du projet. Dans cette perspective, la compagnie pétrolière demande à «la communauté de pêcheurs de bien vouloir respecter une distance de sécurité de 500m autour de l’ensemble des navires de forage et de construction».



«Votre sécurité et votre accès aux zones de pêche demeurent notre priorité», assure Woodside qui a fait l’annonce sur son site en mettant à disposition un numéro de téléphone (76 223 43 41) «pour toute question ou besoin d’information».