Élections locales : Les militaires et les paramilitaires sont inéligibles (Officiel)

C'est officiel ! Les membres des corps militaires et paramilitaires du Sénégal sont inéligibles aux élections locales prévues dimanche prochain sur l'étendue du territoire national.





Selon des informations exclusives de Seneweb, le directeur général des Elections, Thiendella Sidy Fall, a adressé hier une note respectivement aux directeurs des corps susnommés pour rappeler les dispositions du Code électoral sur la non-participation des militaires et des paramilitaires aux Locales du 23 janvier 2022.





"Par la présente, je viens vous rappeler que, conformément à l'article L. 27 alinéa 27 du Code électoral, les militaires et les paramilitaires ne votent pas aux élections locales", lit-on dans la note signée hier mardi par le directeur général des Elections dont Seneweb détient une copie.





A cet effet, Tanor Thiendella Sidy Fall rappelle respectivement aux directeurs des corps militaires et paramilitaires que "les personnels placés sous votre tutelle et ayant un statut militaire ou paramilitaire doivent être informés qu'ils ne sont pas concernés par les élections départementales et municipales du 23 janvier 2022".