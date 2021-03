Fatou Blondin Diop, M2D : « Nous maintenons la marche de ce lundi à 15 h »

Une des figures du mouvement Mouvement pour la défense de la démocratie (M2D), Fatou Blondin Diop ne mâche pas ses mots malgré l’accalmie suite au placement sous contrôle judiciaire du leader de Pastef Ousmane Sonko. A l’entendre, le combat doit aller plus loin que la libération d’Ousmane Sonko et il faut aller vers la restauration de la démocratie au Sénégal. « Nous maintenons la manifestation de ce lundi à 15 h », annonce-t-elle d’emblée sur Wlaf Tv.Parce que, " Notre objectif va au-delà de la libération de Ousmane Sonko'', dit-elle, demandant aussi la libération de Guy Marius Sagna, Assane Diouf et Clédor Sène entre autres.« Ça ne peut pas se limiter à cela. On ne peut pas résumer la situation à un contrôle judiciaire de Ousmane Sonko », martèle Fatou Blondin Diop qui dit apprécier toutefois la décision de décrispation intervenue ce matin.« Nous voulons que la démocratie soit restaurée. Ce sont les libertés démocratiques qui ont été bafouées. On voudrait avoir des gages que l'Etat revienne à la constitution et aux valeurs démocratiques du Sénégal », exige Fatou Blondin qui condamne toutefois « toute violence et tout débordement ».« Il y a lieu de continuer à se battre », conclut-elle.