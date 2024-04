Industrie et Commerce : Le ministre Serigne Guéye Diop fixe ses priorités

Ce mardi, Serigne Guéye Diop, nouveau Ministre de l'Industrie et du Commerce, a effectué une visite de prise de contact avec le personnel des directions et services basés à la deuxième sphère ministérielle de Diamniadio.





Cette visite a débuté dans les locaux du Secrétariat général. Le ministre a été accompagné de M. Makhtar Lakh, Secrétaire général, ainsi que de ses proches collaborateurs. Serigne Gueye Diop a également rencontré les Conseillers techniques, Chefs de Cellule, Chefs de Services et agents administratifs chargés de coordonner les activités du département pour leur transmettre les nouvelles orientations des plus hautes autorités de l'État, notamment la fusion entre l'Industrie et le Commerce et le mode de gouvernance édictée par le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier Ministre Ousmane Sonko.





Le ministre a rencontré les agents de la Direction de l'Administration Générale et de l'Equipement (entité en charge de la coordination des activités administratives, du suivi évaluation et des questions financières), de ceux de la Cellule de passation des marchés, de l'Inspection technique et de la Cellule des affaires juridiques pour s'imprégner des missions et tâches des conseillers techniques et entités relevant du Secrétariat général du ministère.





Placer le consommateur au centre des dispositifs





Lors de son discours devant les agents, le ministre Serigne Guéye Diop a placé au rang de priorité la fusion de certaines directions et services, la transparence dans le travail, la réédition des comptes en vue de lutter efficacement contre la vie chère et de soulager les ménages sénégalais. Discours qu'il a réitéré à la Direction du Commerce Extérieur, (DCE), considérée comme l'une des plus importantes. Cette dernière regroupe des entités comme le Comité National de Négociations Commerciales Internationales (CNNCI), instance qui travaille étroitement avec le Bureau économique et commercial de la Représentation permanente du Sénégal auprès de l’Office des Nations Unies basé à Genève.