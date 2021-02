Le rappeur Booba accusé de viol sur une mineure de 14 ans à Dakar

Hier, la twittosphère semblait suspendue à des accusations de viol sur Booba. Le rappeur français d’origine sénégalaise, (son père est originaire de Yaféra, dans le département de Bakel), est accusé d’agression sexuelle sur une jeune fille de 14 ans. C’était en marge d’un concert à Dakar. L’accusation est portée par le journaliste Yérim Sarr, sur la radio Mouv‘.D’après Jeune Afrique repris par Rewmi Quotidien, un échange venimeux a suivi sur Twitter… jusqu’à ce que le journaliste, qui y écrit sous le pseudo de «spleenter», porte des accusations graves contre le rappeur.Booba n’a pas démenti les allégations, L’affaire impliquant Booba n’a pas (encore) pris de tournant judiciaire. Si Booba n’a pas nié les faits, il a retiré les tweets en réponse au journaliste.Il semble avoir trouvé une nouvelle cible, le confrère de Yérim, Mehdi Maïzi, qu’il avait embauché à OKLM, et à qui il promet le pire : «Sache que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu perdes la face et que tu perdes ta place. Ça prendra le temps que ça prendra… je te souillerai et je te détruirai !» Affaire à suivre...