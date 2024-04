Lutte contre les déchets et protection de l’environnement : Kafountine prend date

Kafountine « une ville zéro déchet ». L’option est prise au niveau de cette localité. À travers une politique de gestion pratique des déchets, le maire, en parfaite collaboration avec ses administrés, souhaite faire de cette zone balnéaire « une ville durable, verte et propre ».



Dépourvue pendant longtemps d’un système de gestion des déchets, la commune de Kafountine, en plus d’autres phénomènes environnementaux, perd peu à peu sa notoriété de zone touristique, selon les autorités locales. Pour pallier le problème d’insalubrité , la municipalité a décidé de la matérialisation du programme "Ville durable, verte et propre". Dans le cadre de sa mise en œuvre, la mairie a été appuyée par la coopération pour les pays émergents COSPE à travers le projet régénération par la dotation de matériel de gestion des déchets.



Ousseynou Mballo, chef de division des services techniques de la mairie et point focal de COSPE à Kafountin,e a expliqué que la commune ne disposait pas de matériel de gestion de déchet. « Actuellement, avec ce lot important de matériel, nous avons un système de gestion des déchets. Ça fera de Kafountine une ville zéro déchet ».



Pour M. Mballo, « les mois à venir, le visage de Kafountine va changer, surtout avec les touristes. Nous visons la destination Kafountine, surtout la prochaine saison touristique. Nettoyer Kafountine, zéro déchet à Kafountine ».



Cependant, ce travail ne peut se faire sans l’implication de la population, la jeunesse surtout. Raison pour laquelle la 1re adjointe au maire, Diénaba Sambou, invite la jeunesse à s’approprier et à s’impliquer ardemment pour la réussite de ce projet. « C’est la jeunesse qui doit être au-devant de la scène pour arriver à faire de Kafountine une ville zéro déchet. Elle doit générer des emplois », dit-elle.



Amadou Badou Ndiaye, adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Kataba 1, a fait part de la problématique de la gestion des déchets dans la plupart des communes du pays, lors de la réception de ce matériel.



Selon lui, « les communes sont confrontées à cette problématique. Mais avec ce matériel, la commune de Kafountine sera en mesure de faire face ». L’autorité administrative a exhorté la jeunesse à appuyer la collectivité pour relever le défi. Amadou Badou Ndiaye invite l’administration, les collectivités territoriales, les projets et programmes, les populations à relever les défis qui interpellent les localités.