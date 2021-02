Mbour 4 : Les bâtiments démolis, source d’insécurité pour les riverains, à la merci de voleurs de ferraille

A Thiès, le décor est toujours insupportable pour certains habitants de Mbour 4 dont le quartier, pour une bonne partie a été rasé les 21 et 22 janvier dernier par des bulldozers de la Dscos.Sur la route de Mbour, les tas de gravas sautent encore à l’œil et n’attirent pas que les badauds.Depuis la casse, des voleurs de ferraille ont investi les lieux, armés de marteaux pour casser des poteaux en béton et extraire le fer. Il y a quelques jours, un groupe de jeunes venus de Dakar ont été chassés par les riverains alors qu’ils avaient fini de se servir.Leur butin sera confisqué. « Les victimes de démolitions n’ont pas fini de pleurer sur leur sort que ces voyous s’emparent de leurs biens », regrette une riveraine.Ce mardi matin, un autre groupe qui opère sur les lieux chaque jour pour voler de la ferraille, a agressé un des riverains qui les avait interpellés. vL’homme sera sévèrement amoché par ces derniers qui l’ont pris à partie et qui viennent souvent sur les lieux accompagnés de chiens dressés.Les habitants tirent la sonnette d'alarme et interpellent les autorités locales sur cette situation d’insécurité née des opérations de démolition de maisons.