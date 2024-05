Rapport : L'OFNAC annonce un changement majeur

Vous l'aurez certainement remarqué sur le rapport de l'Office national contre la fraude et la corruption au Sénégal (OFNAC), les noms des principaux mis en cause n'apparaissent plus. En effet, Serigne Bassirou Guèye et ses services ont décidé, suite à une délibération, de ne faire que des indications.





« Par une autre délibération prise à la même date (6 décembre 2023, ndlr), l’Assemblée des membres, soucieuse du respect du principe de présomption d’innocence et consciente de ce que seules les autorités judiciaires sont habilitées à prononcer des condamnations, a également ordonné que les noms des personnes mises en cause ne soient plus publiés dans les rapports d’activités et qu’en lieu et place, des indications soient données sur les titres de ces derniers ou sur la date ou période des faits pour éviter les malheureux amalgames », a annoncé l'OFNAC.