Trafic de passeports diplomatiques : Un 2e réseau démantelé entre la Présidence et le ministère des Affaires étrangères

Une deuxième mafia dans l'affaire des passeports diplomatiques a été neutralisée entre le ministère Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur (MAESE) et la Présidence.



Ce, indique le quotidien Libération dans sa livraison de ce mercredi, après un signalement de l'Aide de Camp du Président de la République, le Général Meïssa Cellé Ndiaye.

Les perquisitions ont permis de découvrir que les faussaires sont parvenus à confectionner, pour le moment, plus d’un vingtaine de passeports diplomatiques. Les diplo’ étaient vendus aux alentours de 6 millions FCFA.