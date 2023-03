Violences policières : Les cameramen du Sénégal montent au créneau

Dans un communiqué parvenu à Seneweb, l’Association nationale des cameramans professionnels (ANCPS) fustige le comportement des forces de défense et de sécurité (FDS) contre les hommes des médias.











«Lors des manifestations de la coalition Yewwi Askan Wi du mercredi 29 mars 2023, des caméramans, reporters et des journalistes ont été gazés par les forces de l'ordre, dont notre consœur Yacine Thiam de Témoin TV et membre de l'association. En voulant s'enfuir, cette dernière a été renversée par une voiture et a été grièvement blessée», dénonce l’ANCPS.





Par ailleurs, ses membres prient pour qu’Allah veille sur leur consoeur alitée afin qu’elle puisse retrouver la santé et revenir à ses activités.





Par la même occasion, l’ANCPS condamne avec la dernière énergie cette ‘’bavure des forces de l'ordre’’ sur des reporters dans l'exercice de leur fonction.





Elle demande aux autorités de prendre les mesures idoines pour que cela ne se reproduise plus jamais.