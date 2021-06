AFFAIRE COCA : KANE ET RASHFORD S’OPPOSENT À RONALDO

Les deux hommes ne suivront pas CR7 dans sa lutte contre le Coca.



Harry Kane et Marcus Rashford ne suivront pas le mouvement lancé par Cristiano Ronaldo. Les deux Anglais ne veulent pas retirer les bouteilles de Coca-Cola.

Cristiano Ronaldo a déclenché de sacrés remous au moment de retirer deux bouteilles de Coca-Cola de sa table, lors d’une conférence de presse organisée durant l’Euro 2020. Préférant l’eau à la boisson pétillante bien connue, le Portugais a provoqué une chute vertigineuse de l’action Coca-Cola. Et si certains joueurs ont décidé de lui emboiter le pas comme Manuel Locatelli, CR7 a également du essuyer quelques critiques. De plus, certains footballeurs ne le suivent pas dans sa croisade.





Au premier rang de ceux-là, Harry Kane et Marcus Rashford continueront à discuter avec les journalistes, séparés notamment par ces fameuses bouteilles au bandeau rouge. Et ce pour une bonne raison, puisque les deux internationaux anglais ont tous deux signé des accords de parrainage avec Coca-Cola. Le Dailymail rappelle d’ailleurs que juste avant le début de l’Euro, Kane et Rashford ont publié sur les réseaux sociaux des messages promouvant la boisson.











Le média anglais raconte que Tam Fry, président du Forum national contre l’obésité en Angleterre, a demandé aux deux joueurs de rejoindre Cristiano Ronaldo dans sa croisade, mais le Dailymail ajoute qu’il n’y a aucune chance de les voir faire un geste allant à l’encontre de leur contrat commercial avec la marque. S’ils sont peut-être d’accord avec CR7 sur le fond, Harry Kane et Marcus Rashford ne pourrons pas le clamer ouvertement. A moins d’être prêt à en assumer les conséquences.