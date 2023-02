Bamba Dieng crache ses vérités : "Je ne regrette pas de ne pas rester à Marseille"

Bamba Dieng, Joueur, Om

Relégué au rang d'indésirable, l'été dernier, au moment de l'arrivée d'Igor Tudor, l'international sénégalais Bamba Dieng avait décidé, malgré tout, de rester sur la Canebière. À force de travail et d'abnégation, il était même parvenu à regagner sa place dans la rotation.





Mais, au fil des matches, l’ancien pensionnaire de Diambars a compris que le meilleur était de plier bagage. C’est du moins ce qu’il a confié à "Ouest-France". ''Je ne regrette pas de ne pas rester à Marseille'', lâche-t-il avant de clarifier un point. "On ne nous a pas parlé de prolongation de contrat. Je suis resté concentré pour aider l'équipe et retrouver du temps de jeu. Malheureusement, cela ne s'est pas passé comme prévu et c'est pour ça que je suis venu ici (à Lorient). C'est le foot, il y a des moments difficiles".