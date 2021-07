Elio Di Rupo, “consultant” exceptionnel de la Gazzetta dello Sport: “Si la Belgique s’incline, je serai derrière l’Italie”

Elio Di Rupo, consultant exceptionnel Euro

Près de 300.000 personnes d'origine italienne vivent aujourd’hui en Belgique, majoritairement en Wallonie, 75 ans après la signature de l’accord économique entre les deux pays. Parmi elles, l’ancien Premier ministre et actuel ministre-président wallon Elio Di Rupo, “consultant” exceptionnel du célèbre quotidien sportif La Gazzetta dello Sport en vue du choc Belgique - Italie, ce soir, en quarts de finale de l’Euro.





Elio Di Rupo a partagé l’entretien sur son profil Facebook. Un interlocuteur de choix particulièrement approprié pour le quotidien sportif italien. Ses parents ont en effet quitté, comme des dizaines de milliers d’autres, leur région des Abruzzes en 1947 pour venir travailler en Belgique et espérer un avenir meilleur. En 1951 naît le petit Elio, futur président du PS, ministre-président wallon et Premier ministre du Royaume. Ce vendredi, il sera dans les tribunes à Munich pour assister au duel entre les deux pays de son coeur. Et si la Belgique récolte évidemment ses faveurs, il saura évidemment vers quelle équipe se tourner en cas de défaite des Diables.

“Un moment crucial”

“Je serai au stade, à Munich: c’est un moment crucial de la compétition. Une confrontation entre deux grandes équipes qui visent le titre. Je ferai un aller-retour éclair mais je ne peux pas manquer ça, notamment en raison de mon affection pour l’Italie”, confie Elio Di Rupo, qui apprécie tout particulièrement, au sein de la Squadra Azzura, l’apport de “Chiesa, Immobile et Insigne”.





“C’est l’équipe qui compte”

Il en profite forcément pour évoquer son amour du collectif belge: “Chez nous, c’est vraiment l’équipe qui compte, davantage que les individualités”, commente-t-il, non sans mentionner le talent de Kevin De Bruyne, des frères Hazard et de Romelu Lukaku. “C’est le plus bel enseignement du foot. Les champions ne suffisent pas. Le Portugal en est un bon exemple. Ronaldo n’est pas parvenu à empêcher l’élimination de son équipe. La France a perdu contre la Suisse, malgré toutes ses stars. Le foot est un sport collectif. Le respect de ses coéquipiers et de ses adversaires est fondamental”, juge-t-il.





“Une équipe arrivée à maturité”

“La Belgique possède une belle équipe, arrivée à maturité. Le classement Fifa (NDLR: dominé par la Belgique) importe peu. Seul compte ce que tu démontres sur le terrain. Contre le Danemark, les Diables semblaient coincés, puis la situation s’est débloquée: la preuve que ça se joue aussi, et surtout, dans la tête. Comme l’a d’ailleurs confirmé la Suisse”, ajoute-t-il.