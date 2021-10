Equipe féminine France : Jean-Aimé Toupane nommé sélectionneur

L'ancien joueur, Jean-Aimé Toupane, qui s'occupait du Centre fédéral depuis 2014, a été nommé à la tête de l'équipe de France féminine, mercredi. Il succède à Valérie Garnier avec les JO 2024 comme objectif.



La Fédération française de basket (FFBB) a annoncé, mercredi, la nomination de Jean-Aimé Toupane au poste de sélectionneur de l'équipe de France féminine. Âgé de 63 ans, il sera accompagné de Cathy Melain dans le rôle de première assistance. Les autres membres du staff seront prochainement désignés.



Toupane, père d'Axel (international et joueur des Milwaukee Bucks), succède à Valérie Garnier, démise de ses fonctions après la médaille de bronze récoltée aux Jeux Olympiques. Cet ancien ailier, né au Sénégal et arrivé en France au début des années 80, était dans le giron de la FFB depuis plusieurs années après avoir entraîné dans beaucoup de clubs au début des années 2000. Il s'occupait du Centre fédéral de l'INSEP depuis 2014.



« Nous sommes convaincus qu'il pourra conduire les Bleues au plus haut-niveau, à la hauteur des ambitions qui sont les nôtres, à trois ans des Jeux Olympiques à Paris, explique le président de la Fédération, Jean-Pierre Siutat, dans un communiqué.[...] Jean-Aimé a l'expérience, une parfaite connaissance du très haut-niveau et une culture de la gagne, indispensable à un tel poste. Il nous a semblé être un très bon profil pour succéder à Valérie Garnier ».