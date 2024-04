MERCATO : "QUEL ENTRAÎNEUR VA DIRE NON À MARSEILLE ?", HABIB BEYE PARLE DE SON AVENIR APRÈS LA MONTÉE DU RED STAR EN L2

Après avoir validé la promotion en Ligue 2 avec le Red Star, Habib Beye, en fin de contrat, n'a pas encore tranché son avenir. "Je me pose la question de savoir si ce n'est pas le moment d'aller au plus haut niveau", a-t-il expliqué jeudi soir dans Génération After, sur RMC.







Après la promotion, les questions. Habib Beye a validé ce week-end la montée en Ligue 2 du Red Star, mais déjà se pose la question de savoir sur quel banc il sera assis la saison prochaine. "Ma décision n'est pas prise", a-t-il assuré jeudi soir dans Génération After, sur RMC. Le Sénégalais, en fin de contrat, a expliqué devoir discuter avec son président et les investisseurs du Red Star pour connaître le projet futur avant de décider de son avenir.





"J'ai des ambitions pour entraîner au plus haut niveau et forcément, quand on voit les clubs qui m'ont sollicité, je me pose la question de savoir si c'est pas le moment d'aller au plus haut niveau", reconnaît Habib Beye. "Ce qui est sûr c'est que je n'irai pas entraîner un club de Ligue 2 autre que le Red Star. J'ai la liberté aujourd'hui de choisir. Je vais écouter le projet du Red Star mais quand vous êtes ambitieux, vous avez envie d'aller au plus haut niveau. Je me pose la question mais je n'ai pas encore la réponse."





Ces derniers mois, l'entraîneur du Red Star avait déjà été courtisé, par Brest avant l'arrivée d'Eric Roy, et par l'Olympique lyonnais avant l'arrivée de Fabio Grosso. Il reconnaît d'ailleurs qu'un intérêt de l'Olympique de Marseille, où il a passé quatre saisons comme joueur, serait impossible à refuser.





L'OM? "C'est un club exceptionnel, passionnant, excitant "





"On a l'impression que l'histoire doit nous ramener à un remariage mais personne ne sait si ça arrivera, dit-il. C'est un club exceptionnel, passionnant, excitant, mais il faut être prêt pour un club comme ça. Mais je pense qu'il est impossible de dire non à un club comme celui-ci quand vous êtes l'entraîneur que je suis. Tu ne peux pas dire non. Quel entraîneur va dire non à Marseille?"





Et le Paris Saint-Germain, alors? "C'est une question difficile à aborder", reconnaît Beye. "Il y a des clubs qui sont très difficiles de refuser. Ce n'est pas parce que tu as un attachement à l'OM que tu vas dire catégoriquement: 'Je ne peux pas entraîner le PSG.' Déjà si un jour le PSG s'intéresse à mon profil, ce sera une très très bonne nouvelle."