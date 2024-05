Acquisitions de 120 parcelles à Mbour 4 : Babacar Diop apporte des éclairages

Après la décision du président Bassirou Diomaye Faye de suspendre toutes les opérations sur les terrains de Mbour 4 et sur tous les terrains présentant des situations similaires, le maire de la ville de Thiès a tenu une conférence de presse pour apporter des éclairages par rapport à la question de Mbour 4. Le docteur Babacar Diop a évoqué la question des 120 parcelles attribuées à la mairie.





« J’ai informé le bureau municipal ainsi que les conseillers de ces 120 parcelles. Je les ai données aux conseillers municipaux ainsi qu'à d’autres et j’assume mes responsabilités, parce que ces conseillers sont des Thiessois et ils n’ont pas de salaires ni d’indemnités et on y rencontre toutes les catégories. Ils sont de toutes obédiences politiques et des agents engagés au service de Thiès. Il y a également des associations religieuses catholiques comme musulmans et des chefs religieux également qui ont reçu ces parcelles. Pourquoi on ne doit pas leur affecter une parcelle ?, se demande le maire Babacar Diop. « Je ne regrette rien et j’assume mes responsabilités ».





Il précise qu’il avait un quota qu’il a refusé de prendre. « Je ne suis attributaire d’aucune parcelle à Thiès ni à Mbour 4 ».